Taekwon-Do, undici atleti di Dolianova in Calabria per i campionati europeiIn gara centinaia di atleti provenienti da tutta Europa in rappresentanza delle diverse Federazioni nazionali
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Otto ragazzi e tre ragazze della Asd Magic Fs saranno nel fine settimana a Corigliano Rossano per partecipare all’European Open Championship 2026, una delle competizioni europee di Taekwon-Do più inclusive del panorama sportivo continentale.
In gara centinaia di atleti provenienti da tutta Europa in rappresentanza delle diverse Federazioni nazionali.
La delegazione dolianovese è composta da 11 competitor: la cintura nera Francesco Sedda, le cinture rosse Manuel Fontanarosa, Riccardo Piras, Lorenzo Desole, Marianna Lecca, Gabriele Fa, Samuele Cabbua e le cinture blu Enrico Cherchi, Anna Sofia Pisano, Valentina Cherchi e Andrea Scioni.
Ad accompagnarli il maestro Daniele Carta con gli istruttori e i coach. Le gare si svolgeranno al PalaBrillia.