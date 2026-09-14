Al termine di una lunga battaglia, il tennista quartese Marco Dessì si è imposto 3-6, 6-4, 11-9, in rimonta, su Alessandro Mondazzi e si è qualificato per il singolare maschile del primo dei cinque Itf maschili che si disputano sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Dessì, tesserato per il Ct Ceglie Messapica, nel primo turno del tabellone principale affronterà Lorenzo Comino. Era già nel main draw l’algherese Lorenzo Carboni (Tc Alghero), numero 5 del seeding che esordirà contro il qualificato Matteo Sciabasi.

La seconda sessione (la prima si era svolta in primavera) dei cinque tornei Itf Combined - rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna - si è aperta domenica con le qualificazioni maschili e proseguirà fino al prossimo 25 ottobre. Oggi sono cominciate anche le qualificazioni femminili del primo torneo, con cinque tenniste sarde in campo. Al turno decisivo le sorelle Dessolis, portacolori del Tc Cagliari: Barbara ha superato 7-5, 6-0 Alessia Antici e domani se la vedrà con Chiara Fornasieri, mentre Marcella ha battuto con un doppio 6-4 Greta Petrillo (Torres Tennis) e domani si troverà opposta a Eleonora Alvisi, che intanto ha sconfitto 6-0, 6-1 Camilla Monni (Ct Decimomannu). Subito out Alessandra Pezzulla del Quattro Mori Tennis Team (sconfitta 7-5, 6-3 dalla tedesca Laura Boehner) e Aurora Deidda del Ct Decimomannu (6-1, 6-1 da Beatrice Stagno).

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