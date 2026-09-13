Arturo Maltoni, il pugile turritano Under 17, trionfa al suo esordio in azzurro vincendo prima la semifinale con verdetto unanime, e successivamente la finale aggiudicandosi il Trofeo della categoria 52kg. Il giovanissimo boxeur di Porto Torres, della palestra Se.Sa Boxing, giunto al suo terzo ritiro in Nazionale nella categoria Under 17, svoltosi a Formia dal 2 al 9 settembre, è stato selezionato per disputare il Torneo Internazionale "Trofeo delle Aquile" che si è concluso sabato, in programma dal 10 al 12 settembre a Codroipo (Udine). Il Torneo quadrangolare internazionale ha visto la partecipazione delle squadre nazionali giovanili provenienti da Italia, Croazia, Albania e Romania. Maltoni è riuscito anche questa volta a raggiungere ottimi risultati. Soddisfazione per lo staff Azzurro soprattutto nella finale contro il pugile albanese Florian Caka, vinto da Maltoni per abbandono alla seconda ripresa. Un test decisivo ed importante in vista della prossima selezione della squadra azzurra che parteciperà ai prossimi Europei di categoria Under 17 che si svolgeranno a Buvda (Montenegro) dal 1 al 10 ottobre prossimi. “La società del Se.Sa Boxing nonostante i tanti problemi logistici, affrontati in questo periodo, continua quotidianamente l’impegno sportivo nei confronti dei tanti giovani atleti che frequentano la nostra palestra e questi grandi risultati li dedichiamo alla nostra città da anni punto di riferimento della boxe sarda”, commenta il presidente della società Se.Sa Boxing Group Porto Torres, Enzo Gianni.

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