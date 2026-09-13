Una giornata positiva con tre successi colti da Ossese, Cos e Monastir e il pari del Budoni. Ha perso il Latte Dolce: per le sarde insomma dieci punti conquistati contro i 15 in palio.

In classifica, due sarde in vetta, Monastir e Ossese, con sei punti assieme alla Paganese e all'Albalonga. Una bella sorpresa, questa Ossese, al suo esordio assoluto in Serie D col mister Carlo Cotroneo allenatore estremamente concreto ma capace anche di far giocare bel calcio le sue squadre.

Il Monastir sta confermando i bei risultati della scorsa stagione, con una squadra molto giovane, allenata ancora da Marcello Angheleddu. La Cos ha conquistato oggi i suoi primi tre punti stagionali. Ieri è stato il Budoni a raccogliere il suo primo punto. Il Latte Dolce è l'unica sarda a zero punti. Ma per la squadra di Fini c'è tutto il tempo per risalire la china.

E intanto, mercoledì, di nuovo in campo: in calendario Cos-Campagnano Viterbo, Ossese-Trastevere, Lodigiani-Latte Dolce, Anzio-Monastir e Gelbison-Budoni.

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