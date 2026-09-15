Maurizio Erbì è il nuovo allenatore del DecimomannuUna squadra che aveva già allenato, un'avventura che lui stesso ha ricordato «con grande piacere»
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Il Decimomannu ha scelto Maurizio Erbì. Sarà lui la guida tecnica della formazione neopromossa in Seconda Categoria, in una società seria e ambiziosa, guidata dal presidente Maurizio Ordau e dal vicepresidente Leonardo Collu.
Per Erbì si tratta di un ritorno: il tecnico aveva già allenato il Decimomannu in Promozione, un'avventura che lui stesso ha ricordato «con grande piacere», insieme a quella di Assemini. Il suo percorso è costruito in tutte le categorie dilettantistiche: dall'Eccellenza con il Castiadas («Ho bei ricordi dell'esperienza in Eccellenza col Castiadas») alla Promozione, fino alle salvezze centrate nelle situazioni più complicate. Come all'Asseminese: «Sono subentrato alla decima giornata con la squadra in ultima posizione con un solo punto. Siamo riusciti ad ottenere la salvezza diretta cogliendo 36 punti totali».
Stesso copione a Senorbì, dove era arrivato in corsa con la squadra in piena zona pericolo: cinque vittorie consecutive, salvezza conquistata con tre giornate d'anticipo e settimo posto finale. L'esperienza si è poi chiusa perché non c'erano «i presupposti per continuare». Un dato lo accompagna lungo tutta la carriera: non ha mai visto retrocedere una sua squadra.
Ora la nuova sfida, con obiettivi dichiarati senza giri di parole. «È un progetto calcistico ambizioso: in 3/4 anni puntiamo alla promozione», spiega Erbì. «In questo campionato di Seconda Categoria puntiamo a vincere. In 3/4 anni arrivare al campionato di Promozione».
Un programma chiaro, che parte dal campo e da una società decisa a crescere.