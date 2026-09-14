Primo posto per il team Pescatori del Golfo che, con 32.074 punti, sale sul gradino più altro del podio conquistando il XVIII Trofeo Martiri Turritani – Memorial Cristian Grezza, la manifestazione conclusasi domenica a Porto Torres, nelle acque del Golfo dell’Asinara.

Il gruppo composto da Michele Arbore, vincitore assoluto con 14.416 chili, davanti a Antonio Nazzani con 11.232 chili e Agostino Grimaudo con 6.426 chili, ha fatto registrare complessivamente 593 prede, pescate con un’attrezzatura capace di fare la differenza. Al secondo posto il team Maestrale composto da Mario Fois, Mimmo Perla e Renato Froldi con oltre 18000 punti, mentre al terzo posto si sono piazzati il team misto composto da Pierpaolo Satta, Tore Nughes, e Matteo Daga con 16000.

La preda più grossa e di Luca Matteini del team Marinetta (Genova), mentre il maggior numero di prede pari a 269 è stato raggiunto da Michele Arbore. Lorenzino Spina a soli 8 anni è risultato il pescatore più giovane. Alla premiazione era presente l'assessore Claudio Piras. «Per noi è stata un festa, un momento di sport e aggregazione», ha commentato Gigi Fiorentino, presidente dell’Aps Maestrale, l’associazione che ha organizzato l’evento.

«La presenza di tanti atleti di livello che varcano il mare per partecipare a questo evento, dalla Liguria alla Sicilia, dalla Puglia a La Maddalena, ma anche da Cagliari, Alghero, compresi i diportisti di Porto Torres dalla Sardegna tutta, ci offre lo stimolo a fare sempre meglio. A questo aggiungo i ringraziamenti a tutti gli sponsor e alla famiglia Grezza». La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Porto Torres e dalla Regione.

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