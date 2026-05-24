Tennis, ecco i verdetti della Serie CSi sono disputati oggi i match di ritorno degli spareggi del massimo campionato regionale a squadre
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Si sono disputati oggi i match di ritorno dei playoff e playout del campionato di Serie C di tennis maschile e femminile a squadre, massima competizione regionale.
Serie C maschile.
Playoff:
Sporting Ct Quartu-Tc70 Oristano 1-3 (andata 1-5)
Tc Terranova-Tc Alghero 3-3 (2-4)
Playout:
Ct Decimomannu B-Ct Macomer 3-4 (andata 4-2)
Easy Tennis-Tc Cagliari 4-2 (6-0).
Vanno al tabellone nazionale Tc70 Oristano e Tc Alghero.
Retrocesse Ct Macomer, Tc Cagliari, Tc Arzachena e Tc Tempio.
Serie C femminile.
Finalissima:
Tc Alghero-Quattro Mori Tennis Team 3-1.
Playout:
Accademia Tennis-Tc Arzachena 3-1 (match d'andata)
Tc Porto Torres-Tc Cagliari B 2-1 (andata 4-0)
Va al tabellone nazionale Tc Alghero.
Retrocesse Tc Cagliari, Tc Ghilarza e Tennis Elmas.