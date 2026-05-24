Si sono disputati oggi i match di ritorno dei playoff e playout del campionato di Serie C di tennis maschile e femminile a squadre, massima competizione regionale.



Serie C maschile.

Playoff:

Sporting Ct Quartu-Tc70 Oristano 1-3 (andata 1-5)

Tc Terranova-Tc Alghero 3-3 (2-4)

Playout:

Ct Decimomannu B-Ct Macomer 3-4 (andata 4-2)

Easy Tennis-Tc Cagliari 4-2 (6-0).

Vanno al tabellone nazionale Tc70 Oristano e Tc Alghero.

Retrocesse Ct Macomer, Tc Cagliari, Tc Arzachena e Tc Tempio.



Serie C femminile.

Finalissima:

Tc Alghero-Quattro Mori Tennis Team 3-1.

Playout:

Accademia Tennis-Tc Arzachena 3-1 (match d'andata)

Tc Porto Torres-Tc Cagliari B 2-1 (andata 4-0)

Va al tabellone nazionale Tc Alghero.

Retrocesse Tc Cagliari, Tc Ghilarza e Tennis Elmas.

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