Una settimana di grande caldo e stabilità atmosferica, con la massa d'aria calda di matrice nordafricana che punta dritta verso l'Italia, interessando soprattutto il Centro-Sud e la Sardegna, pur non risparmiando il settentrione.

È quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. «Le temperature massime», afferma, «saranno comprese tra i 39°C e i 41°C su tantissime zone del Centro-Sud e sull'intera Sardegna».

Colonnina di mercurio a 30°C in Sardegna anche alla quota di riferimento di 1500 metri.

«Un simile surriscaldamento», commenta Brescia, «spingerà l'altezza dello zero termico su livelli straordinari, pronti a superare i 5000 metri».

A Firenze il termometro segnerà 39°C, a Roma 38°C. Il Nord Italia farà registrare condizioni calde e afose, con la Pianura Padana che sfiorerà i 37-38°C nelle ore pomeridiane, mostrando tuttavia una calura leggermente più attenuata rispetto alle regioni meridionali.

Le simulazioni meteorologiche a medio termine non mostrano segnali di una interruzione della canicola nel corso della settimana. L'unica eccezione degna di nota si registrerà tra venerdì e sabato, quando un temporaneo e leggero cedimento del bordo settentrionale dell'alta pressione favorirà una lieve flessione termica al Nord, associata a qualche locale episodio temporalesco. Nel resto della Penisola, il sole e la staticità atmosferica rimarranno i protagonisti assoluti.

(Unioneonline)

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