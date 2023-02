Alexander Fragasso, talento del Tennis Club Porto Torres porta a casa un altro successo conquistato nel torneo giovanile riservato agli under 18, organizzato dalla Mouratoglou Tennis Academy che ha sede a Biot.

In gara 41 partecipanti con ragazzi di ottimo livello dell’intera accademia provenienti da diverse nazioni del mondo, una settimana di gioco in cui si è distinto Fragasso vincendo dopo un match combattuto ed equilibrato in finale, un risultato ottenuto nel super tie-break conclusivo dello sloveno Vaal Urankar con il punteggio di 6-3 6-7 10-4.

In semifinale ha avuto vita facile contro il francese David Negzaoui superato 6-3 6-1, nei quarti vince dopo un match lottato contro il canadese Benedict Horn-Bourque (7-5 6-3), mentre nel primo turno degli ottavi ha disposto facilmente del francese di origine italiana Teano Balducci per 6-2 6-0. Soddisfazione per lo staff tecnico, il consiglio direttivo e per tutti i soci del Tennis Club Porto Torres.

