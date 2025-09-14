La prima sfida stagionale tra le due sarde della Serie B Interregionale premia la Klass Sennori, che al PalaDelrio di Elmas ha superato l’Esperia Cagliari 69-67 al termine di una gara combattuta e ricca di spunti per entrambi gli allenatori, già proiettati verso l’esordio in campionato fissato per sabato 27 settembre.

L’avvio premia i cagliaritani, trascinati da Hubalek e avanti 19-17 al primo intervallo. Nel secondo quarto l’equilibrio resta sovrano, ma poco prima della pausa lunga Sennori trova un mini-break che ribalta la situazione sul 39-35.

Al rientro dagli spogliatoi la Klass prova ad allungare con i canestri di Desole e dello stesso Hubalek, chiudendo la terza frazione sul 57-49. L’Esperia però non molla: sotto anche di 11 lunghezze nell’ultimo periodo, i rossoblù reagiscono con Cabriolu e Picciau fino ad agganciare il pari grazie alla tripla di quest’ultimo a 41 secondi dalla sirena. Sembra il momento decisivo per gli uomini di coach Manca, ma a 4 secondi dalla fine Merella trova la giocata che vale il sorpasso. L’ultimo tentativo di Thiam, sulla rimessa finale, non va a segno e Sennori porta a casa la vittoria.

Per l’Esperia nessun dramma: la squadra ha comunque avuto modo di testare i nuovi innesti Morgillo e Frattoni, inseriti nei meccanismi di gioco.

© Riproduzione riservata