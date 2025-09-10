Alessandra Amoroso diventa mamma, è nata Penelope: «Il tuo villaggio trabocca già d’amore»Sui social le prime foto della piccola, presto le nozze con il compagno Valerio Pastore
Alessandra Amoroso annuncia la nascita della piccola Penelope: «Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025», recita il post social con un carosello di foto in cui la neomamma è con la sua bambina e c’è anche il compagno Valerio Pastore, tecnico del suono e videomaker.
«Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore», scrive la cantante.
Quindi il ringraziamento al personale che l’ha assistita e all’ospedale San Filippo Neri, dove è nata la piccola Penelope.
Nei prossimi mesi un altro passo importante nella vita dell’interprete salentina: le nozze con Pastore, che le ha fatto la fatidica proposta nell’ultima data del tour estivo.
