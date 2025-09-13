Sono venti i giocatori della Cos Ogliastra Sarrabus convocati dall'allenatore Francesco Loi per la trasferta di domani sul campo laziale dell'Atletico Lodigiani.

Sono Xaxa Leonardo, Mejiri Ahmed, Arboleda Christian, Spanu Tommaso, Cabiddu Tommaso, Oriano Luigi, Rosseti Valerio Niccolo’, Rossi Alessandro, Zurbriggen Santiago, Dessena Simone, Feola Andrea. Murgia Alessio, Sacko M’Paly, Demontis Andrea, Sarritzu Stefano, Nurchi Sergio, Demarcus Antonio, Massoni Nicolas, Satalino Vittorio, Campana Lucas Ariel.

La gara è valida per la seconda giornata del campionato di Serie D. Si giocherà con inizio alle 15. Arbitrerà Giovanni Curcio di Siena, assistito da Alfonso Pepe di Nocera Inferiore e Massimiliano Napolitano di Caserta. Domenica la Cos ha esordito a Tertenia con un pari contro il Latte Dolce.

