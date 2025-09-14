Boxe, a Sassari triangolare Italia-Croazia-Irlanda Under 23Il trofeo Shardana è dedicato alla memoria di Antonio Demontis
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una tre giorni di sport per ricordare la passione per la boxe di un sassarese scomparso l'anno scorso a Ferragosto. Nel prossimo fine settimana, dal 19 al 21, a Sassari negli Spazi Autonoleggi Demontis in via Caniga 25, si disputerà il “Trofeo Shardana di boxe 2025 - Memorial Antonio Demontis”.
Il triangolare (girone all'italiana) vedrà affrontarsi i pugili di Italia, Croazia e Irlanda Under 23. Si disputeranno inoltre le semifinali regionali Under 19 per l'accesso alla fase nazionale.
La noble art era stata coltivata da Antonio Demontis sul ring e negli spazi del Boxing Team Erittu, alle piscine di Latte DolcePassione che aveva generato amicizie, rapporti, relazioni, sino ad arrivare all’organizzazione di eventi dedicati (“Primo Torneo Shardana Boxing – Jeep Avenger night”) ed al supporto dato alla realizzazione operativa di un docufilm interamente dedicato al “sogno” della boxe (“Road of Dream” di Simone Cicalò).
L'evento è organizzato da AutoA, Autonoleggi Demontis e Boxing Team Erittu, con il supporto della Fondazione di Sardegna, Federazione Pugilistica Italiana, Endas e altri preziosi partner e sponsor.