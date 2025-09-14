Una tre giorni di sport per ricordare la passione per la boxe di un sassarese scomparso l'anno scorso a Ferragosto. Nel prossimo fine settimana, dal 19 al 21, a Sassari negli Spazi Autonoleggi Demontis in via Caniga 25, si disputerà il “Trofeo Shardana di boxe 2025 - Memorial Antonio Demontis”.

Il triangolare (girone all'italiana) vedrà affrontarsi i pugili di Italia, Croazia e Irlanda Under 23. Si disputeranno inoltre le semifinali regionali Under 19 per l'accesso alla fase nazionale.

La noble art era stata coltivata da Antonio Demontis sul ring e negli spazi del Boxing Team Erittu, alle piscine di Latte DolcePassione che aveva generato amicizie, rapporti, relazioni, sino ad arrivare all’organizzazione di eventi dedicati (“Primo Torneo Shardana Boxing – Jeep Avenger night”) ed al supporto dato alla realizzazione operativa di un docufilm interamente dedicato al “sogno” della boxe (“Road of Dream” di Simone Cicalò).

L'evento è organizzato da AutoA, Autonoleggi Demontis e Boxing Team Erittu, con il supporto della Fondazione di Sardegna, Federazione Pugilistica Italiana, Endas e altri preziosi partner e sponsor.

