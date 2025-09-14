Vodafone si conferma l’operatore con la migliore rete mobile in Italia secondo l’indagine di Altroconsumo, che ha raccolto i dati di 14.551 utenti tramite l’app "CheBanda" tra luglio 2024 e giugno 2025.

L’operatore britannico ha totalizzato 77.527 punti, staccando Fastweb (49.725 punti), che quest'anno ha superato Tim (48.048). Più distanziati i punteggi di WindTre (36.552) e Iliad (26.430).

Determinante nella classifica di Altroconsumo è stato il ruolo della tecnologia 5G: la maggiore copertura ha consentito a Fastweb di salire al secondo posto, davanti a Tim. Iliad resta in fondo alla classifica sia in 4G che in 5G. La velocità media di download in 5G risulta circa tripla rispetto al 4G per tutti gli operatori.

I valori vanno dal minimo di 65 Mbps di Iliad (29 in 4G) alla media massima di 217 Mbps di cui si gode su reti Vodafone (77 in 4G). In mezzo Fastweb a 106 Mbps (45 in 4G), Tim a 116 (45 in 4G) e WindTre a 93 (33 in 4G).

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata