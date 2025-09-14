Serie D, si torna in campo: squadre sarde a caccia di puntiOlbia, Latte Dolce e Monastir in casa. La Cos e il Budoni sui campi del Lodigiani e dell'Ischia
Si gioca oggi alle 15 la seconda giornata del grone G della Serie D. Grande l'attesa a Monastir per la prima gara storica in casa: la squadra di Marcello Angheleddu affronterà il Monrespaccato, che si affaccia ugualmente per la prima volta alla Serie D. Una partita attesa a Monastir dopo il successo di domenica scorsa a Budoni. Gioca in casa anche il Latte Dolce che dopo il pareggio di sette giorni fa a Tertenia con la Cos, cerca il successo e i tre punti contro il Monterotondo. Lo stesso discorso vale per l'Olbia che ospiterà il Valmontone. Una partita da vincere per la classifica e per il rilancio delle quotazioni dei bianchi.
Il Budoni forse ha l'impegno più difficile fra le sarde: la squadra di Raffaele Cerbone giocherà a Ischia per riscattare la sconfitta col Monastir. La Cos affronta la trasferta contro il Lodigiani. La formazione di Francesco Loi domenica ha giocato una buona gara col Latte Dolce, venendo fuori alla distanza tanto da sfiorare il successo dopo aver mancato anche un rigore. Contro il Lodigiani deve dimostrare la continuità necessaria in un campionato difficile come questo.