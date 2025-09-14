È in programma mercoledì 17 settembre 2025 l’apertura della Call for Ideas promossa dal progetto META-DEST dedicata alle imprese delle filiere del turismo e della cultura dei territori del Programma Marittimo, tra cui la Sardegna.

Il progetto META-DEST - la Destinazione Multi-Piattaforma per l’Innovazione del Turismo, co-finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, vede capofila la Fondazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale di Pisa con i partner: Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FILSE), Camera di Commercio di Nuoro, Fondazione Alghero, Toulon Var Tecnologies (TVT) e Camera di Commercio e Industria della Corsica.

Con tale Bando si dispone di 30.000 euro che potranno consentire mediante voucher a finanziare progetti di innovazione digitale in grado di connettere tecnologie emergenti per la valorizzazione del patrimonio turistico-culturale.

I progetti dovranno contribuire allo sviluppo del modello di "Destinazione Multi-Piattaforma", integrando strumenti fisici e digitali con la finalità di creare valore nell’ambito turistico e culturale nei territori coinvolti.

Possono partecipare alla Call for Ideas tutte le micro, piccole e medie imprese (MPMI) attive nei settori del turismo, della cultura o in ambiti connessi (come digitale, creatività, comunicazione) con sede legale o operativa in Toscana (province di Pisa, Lucca, Massa-Carrara, Grosseto, Livorno), Liguria, Sardegna, Corsica e Provence-Alpes-Côte d'Azur).

Le proposte progettuali devono avere carattere innovativo e includere una componente digitale integrando tecnologie quali: realtà virtuale aumentata, metaverso, intelligenza artificiale, gamification, IoT, blockchain, NFT e ambienti 3D interattivi.

Le imprese selezionate riceveranno un aiuto sotto forma di voucher a copertura delle spese ammissibili necessarie alla realizzazione del progetto (a titolo di esempio: consulenza specialistica, acquisto di attrezzatura hardware e software se strettamente strumentali al progetto).

«La Camera di Nuoro è fortemente impegnata nei progetti dei territori del Programma Marittimo, - dichiara Carmelo Battaglia, Segretario Generale della Camera di Commercio di Nuoro - in particolare il progetto META-DEST si rivolge alle imprese che operano nel settore del turismo e della cultura, con una particolare vocazione all’innovazione tecnologica. Obiettivo la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale dei territori. Un progetto che consentirà la “conoscenza delle bellezze naturali” generando pertanto valore all’intero sistema economico della nostra Regione».

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma disponibile su metadestination.eu. a partire dal 17 settembre e sino al 10 novembre 2025.

