Serie D, colpo del Budoni: la squadra di Cerbone vince a IschiaLa squadra di Raffaele Cerbone è andata in vantaggio al 2' di gioco con un bel gol di Mihali
Colpo grosso del Budoni che conquista una vittoria pesantissima sul campo dell'Ischia vincendo la gara per 2-1.
La squadra di Raffaele Cerbone prima di Furijan e Gomez squalificati e di Arangino e Ladu, bloccati da un infortunio, è andata in vantaggio al 2' di gioco con un bel gol di Mihali. Il raddoppio arriva al 12' che servito da Santoro, in gran spolvero, batte il portiere locale con una conclusione imparabile.
Al 22' Ljubanovic sfiora la terza rete per i sardi: il pallone finisce sulla traversa dell'Ischia. Al 23’ l'Ischia segna con Montanino. Le due squadre giocano un bel calcio con occasione da ambo le parti. Il risultato non cambia col Budoni che si porta a casa i tre punti dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Monastir.
L'Ischia ha giocato con Mariani, Aijo, Arcamone (8' st Buono), Kaziewicz, Desiato (1' st Castagna), Trofa, Montanino (24' st Gille), Di Lauro (15' st Faella), De Filippis (3' st Romano), Mollo, Bertomeu. A disp. Tanas, Chiariello, Parigi, Habachi. Allenatore: Alessio Martino
Il Budoni con Tirelli, Taiappa, Barbato (44' st Nunez), Yanovskyy, Martinoli, Madero, Ljubanovic, Mihali (39' st Sirotic), Tokic, V. Gomez (26' st Ferrari), Santoro. A disp. Budano, Farris, Marras, Carzedda, Rezic, Belloni. Allenatore Raffaele Cerbone.
Ha arbitrato Elia di Ostia.