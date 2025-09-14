Calcio Promozione, buona la prima per l'ArzachenaStintino piegato 2-0, a segno nella ripresa Greggio e Donati
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Greggio e Donati regalano i primi 3 punti all’Arzachena, a segno questo pomeriggio 2-0 contro lo Stintino tra le mura amiche del “Biagio Pirina”.
Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Luogosanto, la squadra di Mauro Ottaviani si conferma al debutto nel campionato di Promozione piegando all’inglese la formazione di Massimiliano Corbia, che cede solo nella ripresa sotto i colpi di Greggio, in gol da subentrato dopo 5’, e Donati, che raddoppia prima del quarto d’ora.
Al prossimo turno gli smeraldini se la vedranno col Thiesi, ma prima ci sarà la presentazione ufficiale della squadra, in programma giovedì in Piazza Risorgimento ad Arzachena a partire dalle 17.30.