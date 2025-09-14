Serie D: vittorie per Monastir, Cos e Latte DolcePareggia l'Olbia
Altra vittoria storica in D per il Monastir che all’esordio casalingo nella categoria piega (2-0) il Real Montespaccato.
La sblocca al 14’ del secondo tempo Corcione direttamente da calcio d’angolo. Allo scadere Fangwa guadagna un rigore che Aloia trasforma.
Bottino pieno anche la Costa Orientale Sarda che espugna (2-3) il campo dell’Atletico Lodigiani.
I sardi passano in vantaggio al 18’ con Demarcus. Nella ripresa, al 20’ lo stesso Demarcus raddoppia. Cinque minuti dopo il solito Nurchi firma il tris. Alla mezzora Sini accorcia le distanze e a 9’ dallo scadere Bauco segna la seconda rete per i laziali.
Bene pure il Latte Dolce che supera (1-0) il Real Monterotondo. La firma è di Riccardo Pinna su azione d’angolo al 21’ del secondo tempo.
Finisce uno a uno tra Olbia e e Valmontone. Dopo appena 3’ gli ospiti sbloccano il risultato con Roberti e poco più tardi restano in dieci per l’espulsione del portiere Yimga. Nella ripresa, al 16’ il pareggio firmato da Furtado. Nel finale espulso Putzu.