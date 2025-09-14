Promozione B: Campanedda-Atletico Bono 3-1Padroni di casa in vantaggio al 20' con Trenta, che brucia la difesa e batte Aquilon
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Buona la prima per il Campanedda, che batte 2-1 l'Atletico Bono. Padroni di casa in vantaggio al 20' con Trenta, che brucia la difesa e batte Aquilon.
Al 38', Usai innesca ancora Trenta, che salta anche il portiere per il 2-0. In chiusura di tempo, corner ospite e Tanda trova la deviazione vincente. Al 66', Canu e Piriottu si beccano e l'arbitro li manda sotto la doccia. A due minuti dalla fine, la spizzata di Usai sul rilancio di Rais trova il taglio preciso di Lorenzo, che chiude i conti.
Campanedda (3-5-2): Rais, Scigliano, Valenti, Masala (45' st Luppu), Latte (12' st Canu), Delrio (25' st Tocci), Occulto, Pereira, Savy (12' st Gamarra), Usai, Trenta (30' st Lorenzo). In panchina Sotgiu, Gianni, Riu, Bitti. Allenatore Antonio Cocco.
Atletico Bono (4-3-3): Aquilon, Serra (17' st Estevez Navarro), Piriottu, Pombo, Canu, Delogu (35' st Bellu), Tanda (17' st Diana), Pireddu (7' st Caballero), Molozzu, Pinto De Carvalho, Marrone (25' st Abdelouaret). In panchina Fodde, Pitirra, Madau, Marongiu. Allenatore Michele Fogu.
Arbitro: Alessio Nonna di Sassari.
Reti: 20' e 38' Trenta, 44' Tanda, 43' st Lorenzo.