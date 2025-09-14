Denuncia di scomparsa per Gianni Pittui, anziano di Florinas che si sarebbe allontanato intorno alle 9 di oggi, domenica 14 settembre, da Ploaghe.

L'allarme è stato lanciato su Facebook dai familiari che avvertono che l’uomo è stato avvistato l’ultima volta alle 9.15 nella zona della stazione ferroviaria di Ploaghe.

«Indossa pantaloni blu, una polo blu e scarpe da ginnastica blu. Ha una corporatura media, è stempiato e ha i capelli bianchi e gli occhi azzurri – si legge nel post -. Chi lo dovesse vedere è pregato di chiamare i carabinieri o il 3492982616».

