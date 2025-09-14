Federico Lai (GS Portoscuso) e Ariana Perdisci (Sestu Bike) si sono aggiudicati la sesta edizione della Coppa Santa Croce, gara ciclistica valida come prova del Campionato Regionale Mediofondo Master, disputatasi a Oristano.

La manifestazione, organizzata dalla G.S. Amatori Oristano A.S.D., si è snodata su un percorso di 90 chilometri con circa 700 metri di dislivello positivo. Dopo la partenza da Oristano, il tracciato ha toccato i centri di Siamanna, Villaurbana, Usellus, Escovedu, Ales, Morgongiori, Uras, la borgata di San Quirico e la località Fenosu, per poi fare ritorno nel capoluogo.

Al via circa 100 corridori, che hanno dato vita a una competizione intensa e ad alto ritmo. Dopo diversi tentativi di fuga neutralizzati dal gruppo, sono riusciti ad avvantaggiarsi Federico Lai e Nicola Gessa (Pulsar), guadagnando oltre un minuto sul plotone. Nelle fasi finali, Lai ha piazzato l’attacco decisivo staccando Gessa di sei secondi e tagliando il traguardo in solitaria, con una media superiore ai 39 km/h.

La volata del gruppo – composto da circa 50 atleti e giunto con un ritardo di 15 secondi dal vincitore – è stata vinta da Dimitri Calabrese (4 Mori Bike), che ha preceduto Stefano Tola (Fancello Cicli) e Lorenzo Demurtas (SC Cagliari).

Luca Dessì e Lorenzo Demurtas

«È stata una corsa molto veloce», ha commentato Luca Dessì (Karel Sport), «il gruppo è rimasto compatto a lungo. Lai e Gessa sono riusciti a uscire, ma non siamo riusciti a chiuderli. Sono stati bravi. Nel finale non ho potuto disputare la volata perchè ho dovuto evitare una caduta».

Lorenzo Demurtas, reduce dalla vittoria a Mores, ha raccontato «Purtroppo ho accusato crampi a 20 km dall’arrivo e non ho potuto fare di meglio. Ora penso già alla prossima gara».

Tra le donne, nuovo successo per Ariana Perdisci (Sestu Bike), che ha preceduto Cristiana Atzori (Team Bike Academy), confermando il suo ottimo stato di forma.

Titoli regionali assegnati per categoria:

ELMT : Dimitri Calabrese (4 Mori Bike)

M1 : Federico Lai (GS Portoscuso)

M2 : Nicola Gessa (Pulsar)

M3 : Omar Vargiu (4 Mori Bike)

M4 : Massimo Pintori (Donori Bike)

M5 : Sandro Marras (Alghero Bike)

M6 : Mario Bazzanella (Fontanari.it)

M7 : Mauro Valente (Arborea Bike)

M8 : Mario Giuseppe Fundoni (Team Fullgass)

UN: Mario Deriu (Guspini ASD)

Categorie femminili:

W2 : Ariana Perdisci (Sestu Bike)

W6: Cristiana Atzori (Team Bike Academy)

