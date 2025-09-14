Serie D, l'Olbia riacciuffa il Valmontone con FurtadoAl "Nespoli" termina 1-1 in dieci contro dieci
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dopo l’1-1 all’esordio sul campo dell’Albalonga, l’Olbia concede il bis alla prima casalinga del campionato di Serie D contro il Valmontone.
Al “Nespoli” la squadra di Giancarlo Favarin impatta sull’1-1 contro la matricola romana, che al 3’ passa con Roberti. La gara della formazione ospite si complica un minuto dopo col rosso diretto a Yimga, costretto al fallo dalla giocata dell’esordiente Deiana Testoni. Tra i pali subentra Civello, e i romani proseguono in dieci il loro assalto alla porta di Perrone, insidiata da Roberti e Molinari.
Olbia in difficoltà, la superiorità numerica non fa la differenza, mentre la fa nella ripresa il subentrato Furtado, che al 16’ infila Civello ripristinando l’equilibrio. Il “Nespoli” esplode, il pubblico, che ha raccolto l’invito a indossare una maglietta bianca per sostenere con maggior forza la loro squadra, inizia a farsi sentire, però prima del recupero Putzu si becca la seconda ammonizione e guadagna anzitempo gli spogliatoi.
Termina, dunque, 1-1. E sabato c’è l’anticipo in casa della Palmese.