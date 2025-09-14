Eccellenza, nella prima giornata vincono: Villasimius, Nuorese, Lanusei, Tempio, Tortolì e IglesiasIlvamaddalena beffata nel finale nella partita di cartello contro l’Ossese
È partito oggi il campionato di Eccellenza. Ilvamaddalena beffata nel finale nella partita di cartello contro l’Ossese. Finisce due a due- Padroni di casa in vantaggio con Attili. Nella ripresa il raddoppio di Piassi. Al 41’ Di Pietro accorcia le distanze e al 50’ Saba realizza il pareggio per i bianconeri.
A Gavoi, il Villasimius piega (0-3) il Taloro. A segno Cannas nel primo tempo e Beugré e Cogoni nella ripresa.
La Nuorese sbanca (0-2) il campo della Ferrini Cagliari. Le marcature di Manca al 15’ e Cocco su rigore al 34’.
Colpo grosso del Lanusei che strappa (0-2) tre punti sul campo dell’Atletico Uri. Le reti per la squadra di Alberto Piras sono state realizzate da Trintade e Martins.
Pareggio senza reti tra Sant’Elena e Santa Teresa Gallura.
Poker (4-1) del Tempio contro il Buddusò. A passare sono gli ospiti con Faye all’11’. Lemiechevsky riporta la partita in equilibrio al 16’, Zirolia firma il sorpasso al 35’, ancora Lemiechevsky per il tris al 45’ e chiude Masia al 21’ della ripresa.
L’Iglesias piega (2-0) il Calangianus. Marcature di Capellino al 5’ del primo tempo e Salvi Costa al 49’ del secondo tempo. Con lo stesso punteggio (2-0) la matricola Tortolì supera il Carbonia. Protagonista Cocco autore di una doppietta.