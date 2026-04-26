la vittoria
26 aprile 2026 alle 17:38
Tennis B2 maschile, il Tc Moneta conquista il derbyNella seconda giornata del girone 7, i maddalenini battono 6-0 il Quattro Mori Tennis Team
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nella seconda giornata del girone 7 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis maschile a squadre, il Tc Moneta batte 6-0 il Quattro Mori Tennis Team nel derby regionale.
Tc Moneta-Quattro Mori Tennis Team 6-0
Matteo Viola b. Mattia Secci 6-0, 6-1
Lorenzo Gallo b. Mauro Testa 7-5, 7-6(6)
Mathias Bourgue b. Niccolò Dessì 6-1, 6-2
Alessandro Califano b. Alessandro Melis 6-1, 6-3
Luigi Corrias/Califano b. Testa/Melis 6-4, 6-3
Bourgue/Viola b. Dessì/Secci 6-4, 6-4.
© Riproduzione riservata