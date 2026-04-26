Le strade fra il Selargius e l'allenatore Federico Cocco si sono divise. Lo ha annunciato il sodalizio con uno scarno comunicato.

«La società A.S.D Selargius, comunica ufficialmente l’interruzione del rapporto professionale con l’allenatore della prima squadra, Federico Cocco. La società ringrazia il mister per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata e gli augura un futuro sportivo ricco di soddisfazioni e successi». Nessuna polemica insomma. Federico Cocco lascia il Selargius dove era arrivato la scorsa estate, portando il Selargius al sesto posto finale nel girone A della Promozione.

«Ho sicuramente lavorato con grande impegno. Rispetto la decisione del Selargius anche se un pò di amarezza mi resta. Abbiamo creato un bel gruppo, tantissimi i ragazzi maturati durante la stagione. Ne sono davvero orgoglioso, Vado via portandomi dietro la loro stima. È stata una bella esperienza. Il Selargius resta nel mio cuore, convinto di aver preparato le basi per un futuro ancora più ricco di soddisfazioni, per la società, per gli sportivi, per i ragazzi».

Il Selargius ha concluso il campionato (girone A della Promozione) al sesto posto con 50 punti. Di sicuro si stanno creando le basi per il futuro ricordando che il Selargius è stato in passato al vertice del calcio dilettantistico regionale in Eccellenza, sino al salto nella Serie D dove è stato a lungo protagonista.

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