Tennis B2 maschile, il Poggio Forte Village sbanca FirenzeNella seconda giornata del girone 7, la squadra di Poggio dei Pini vince 5-1 in Toscana
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Nella seconda giornata del girone 7 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis maschile a squadre, il Poggio Forte Village si impone per 5-1 sui campi del Ct Firenze.
Ct Firenze-Poggio Forte Village 1-5
Massimiliano De Pasquale b. Niccolò Fallani 6-3, 6-4
Manuel Mazzella b. Lorenzo Pennisi 7-6, 6-1
Alessandro Conca b. Antonio Ruocco 6-4, 6-4
Ettore Maria Pesce (F) b. Giovanni Maria Lasio 6-4, 6-2.
De Pasquale/Ludovico Sanna b. Pesce/Gaddo Guidotti 6-2, 6-1
Conca/Mazzella b. Ruocco/Fallani 6-4, 6-4.