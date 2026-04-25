Hubert Hurkacz wild card a Cagliari al Sardegna Open di tennis. L'ex numero sei al mondo è in arrivo nell'isola dopo l'eliminazione a Madrid. Attualmente è al 63esimo posto, ma si sta riprendendo da un infortunio.

Intanto primo allenamento e primi selfie per Matteo Berrettini a Cagliari, forse il protagonista più atteso del Sardegna Open di tennis in programma al Tc di Monte Urpinu dal 27 aprile al 3 maggio.

L'ex numero 6 del ranking mondiale e finalista di Wimbledon ha iniziato a prendere confidenza con la terra rossa del circolo di Monte Urpinu sul campo 14 con il fratello Jacopo e lo sparring Giovanni Fonio. Una seduta di oltre un'ora e mezza, dalle 15.22 alle 17 per provare tutti i colpi del suo repertorio, in particolare il suo proverbiale e potentissimo diritto. Ha provato le risposte sul servizio dello sparring. Quindi prove di battuta e ancora qualche scambio. E partitella finale. Berrettini era già stato a Cagliari cinque anni fa partecipando al torneo di doppio con il fratello Jacopo. Si stava riprendendo da un infortunio. Poi, l'anno successivo la finale di Wimbledon.

Alle 18 in campo un altro protagonista, Lorenzo Sonego: il tennista torinese proprio a Cagliari aveva vinto sempre nel 2021 il 250 Atp battendo in finale il serbo Djere. Nel torneo entrano nelle qualificazioni Lorenzo Rocco e Nicola Porcu, Tc Cagliari. Ci sarà pure l'algherese Lorenzo Carboni che è entrato in campo nel pomeriggio con Burruchaga e Travaglia.

(Unioneonline)

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