26 aprile 2026 alle 15:42
Tennis B1 femminile, poker vincente per la TorresNella seconda giornata del girone 2, le sassaresi battono 4-0 le messinesi del Ct Vela
Nella seconda giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie B1 di tennis femminile a squadre, la Torres batte 4-0 le messinesi del Ct Vela.
Torres Tennis-Ct Vela 4-0.
Carolina Cicu b. Teresa Cambria 6-0, 6-2
Oana Gavrila b. Francesca De Matteo 6-0, 6-0
Greta Petrillo b. Fabrizia Cambria 6-3, 7-6(3)
Cicu/Gavrila b. F.Cambria/De Matteo 6-0, 6-2.
