Domani, 27 aprile, a Laconi scuole ancora chiuse. Un'invasione di zecche senza precedenti nei giorni scorsi ha costretto il sindaco Salvatore Argiolas a chiudere l'edificio per alcuni giorni adottando un'ordinanza urgente.

Il problema è emerso martedì scorso. Il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Ales ha segnalato agli uffici comunali la presenza di zecche nelle aree esterne della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Laconi.

"Abbiamo quindi immediatamente effettuato un sopralluogo per verificare la situazione e anche noi abbiamo accertato purtroppo la presenza di questi insetti nocivi - spiega il sindaco Argiolas - Motivo per il quale abbiamo chiesto subito alla Provincia di Oristano di attivarsi per una disinfestazione urgente. E così fortunatamente è stato fatto. Non riusciamo a spiegarci il motivo di questa importante presenza di zecche. Curioso il fatto che sono state trovate solo in un'area specifica del giardino delle scuole. Spero che l'intervento di disinfestazione sia risolutivo". L'ordinanza ha previsto quindi la chiusura dell'edificio e la conseguente sospensione delle attività didattiche e lavorative per il 24 aprile. Ma le porte non si apriranno nemmeno domani, lunedì 27 aprile.

La chiusura è stata necessaria "al fine di ripristinare le condizioni igieniche indispensabili che consentono il normale svolgimento delle attività didattiche e professionali, nonché di adottare ogni misura necessaria a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti scolastici". Così si legge nel documento. I tecnici della Provincia, in sostanza, devono accertarsi che i parassiti siano stati debellati completamente, visto che si tratta di animali che si riproducono rapidamente, deponendo uova in zone umide e ombreggiate.

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