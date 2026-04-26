Tempo di bilanci all’Arzachena Academy Costa Smeralda. Chiusa la stagione con l’ultima giornata del campionato di Promozione, andata in scena ieri, il direttore generale del club gallurese interviene attraverso i canali social per commentare l’annata appena archiviata e svelare i piani per la prossima, in vista della quale la società ha già confermato Mauro Ottaviani alla guida tecnica della prima squadra.

“Chiudiamo questo campionato con un settimo posto che rappresenta una salvezza raggiunta con largo anticipo e senza particolari affanni. Un risultato che, se analizzato superficialmente, potrebbe sembrare semplicemente positivo, ma che per noi ha un valore ancora più profondo”, esordisce Zucchi. “Nel corso della stagione siamo riusciti a costruire, giorno dopo giorno, un gruppo compatto, formato prima da uomini e poi da calciatori. Questo è senza dubbio l’aspetto di cui sono più orgoglioso. Abbiamo affrontato momenti difficili, come è normale in un campionato lungo e impegnativo, ma la squadra”, spiega il dirigente dell’Arzachena, “ha sempre risposto con unità, spirito di sacrificio e senso di appartenenza. Questi valori ci hanno permesso di mantenere una posizione di classifica stabile e di raggiungere l’obiettivo con serenità”.

Zucchi parla, poi, di futuro: “La volontà dell’area tecnica è quella di dare continuità al lavoro svolto. Il gruppo che si è formato rappresenta una base solida sulla quale costruire il futuro, e l’auspicio è quello di poter contare su gran parte di questi ragazzi anche nella prossima stagione, proseguendo il percorso di crescita intrapreso”.

Infine, il messaggio di solidarietà nei confronti del Tuttavista Galtellì, che ieri, dopo il primo tempo della partita con l’Arzachena, chiuso sul 5-0, non si è ripresentato in campo al Biagio Pirina per la ripresa, determinando la sospensione e la fine dell’incontro, che, stando così le cose, perderà a tavolino 5-0. “Colgo l’occasione per esprimere la mia solidarietà al Tuttavista Galtellì per quanto accaduto in quest’ultima giornata di campionato. Auguro alla società e ai suoi tesserati – dice Zucchi – di poter superare le difficoltà e ripartire al meglio nella prossima stagione”.

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