Giornata magica per le sarde di Serie D. Hanno vinto tutte, facendo un grosso balzo in avanti. Il Monastir ha piegato per 1-0 la Nocerina e si è portato al terzo posto in classifica. La rete della vittoria porta la firma del bomber Aloia, giocatore completamente rigenerato, fortissimo con i piedi e di testa. Un trascinatore. Merito di mister Marcello Angheleddu, dei compagni che lo sanno servire e merito suo.

La Cos ha vinto sul campo del Valmontone per 0-1: ha deciso il “vecchio” bomber Sergio Nurchi, che davvero non si smentisce. Ogni qualvolta mister Francesco Loi lo manda in campo, non delude mai. O segna, o comunque gioca bene. La Cos a questo punto si può ben dire che sia stata protagonista in questa stagione: 45 punti in classifica e, al momento, a pari merito con la Palmese. Complimenti. E pensare che la squadra è stata rifatta in gran fretta quando la società ha saputo del ripescaggio a luglio, quando tutte le altre erano già in piena preparazione pre-campionato. Vittoria sempre per 0-1 del Budoni, al terzo successo consecutivo, con la squadra balzata dalla zona rischio alla zona salvezza. Oggi ha deciso un gol di Belloni. Ugualmente complimenti alla società e al mister Cerbone.

E che dire del Latte Dolce, vittorioso per 4-2 sul Cassino, con reti di Mudadu, Cabeccia, Luiu e Asproni. Per i laziali reti di Rossi e Figliola. I sassaresi sono sempre più in alto in classifica. Infine l'Olbia, che si sta scoprendo quasi grande. Ha vinto ancora, questa volta con l'Anzio per 2-1, con la squadra al sedicesimo posto in zona playout e con 35 punti. I gol sono di Saggia e Cubeddu per i bianchi, di Jefferson su rigore per l'Anzio. Il campionato si concluderà domenica prossima.

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