Epilogo amaro e inspiegabile per la Torres. Ad Arezzo perde meritatamente 3-1 con la capolista guidata dall'ex Bucchi, ma mentre si preparava a festeggiare la salvezza diretta, con Pesaro in vantaggio 2-1 al 96', ecco la beffa: Lonardo segna una doppietta al 97' e 98' e la Sambenedettese sorpassa la squadra di Greco.

Adesso per restare in serie C i rossoblù dovranno affrontare il Bra con l'obiettivo di vincere o pareggiare visto che la migliore posizione li avvantaggia in caso di parità.

Finale allucinante di una stagione maledetta. Ad Arezzo sono stati i padroni di casa a fare la gara e andare in vantaggio al 39' con un bel tiro a incrociare di tavernelli dal limite.

In apertura di ripresa il pareggio della punta Di Stefano su traversone da sinistra di Liviero, ma dopo appena tre minuti Arena in area ha calibrato il tiro a girare che ha superato Zaccagno. La squadra sassarese ha combinato poco o nulla per pareggiare e nel recupero Pattarello in contropiede ha arrotondato il risultato.

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