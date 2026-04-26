la partita
26 aprile 2026 alle 15:49
Tennis B1 femminile, il Tc Cagliari A sbanca MontechiarugoloNella seconda giornata del girone 1, le cagliaritane vincono 3-1 sui campi del Tc President
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Nella seconda giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie B1 di tennis femminile a squadre, il Tc Cagliari A vince 3-1 sui campi del Tc President di Montechiarugolo.
Tc President-Tc Cagliari A 1-3.
Jessica Bertoldo b. Alessia Delmonte 6-1, 6-2
Giulia Tozzola (P) b. Eleonora Alvisi 6-3, 6-4
Marcella Dessolis b. Sofia Motti 6-1, 6-2
Dessolis/Bertoldo b. Tozzola/Motti 6-2, 6-1.
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