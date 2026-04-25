Nel campionato di Eccellenza si è giocato oggi l'anticipo fra la Ferrini e il Lanusei. I cagliaritani, retrocessi domenica scorsa, hanno chiuso il campionato con una nuova sconfitta, ancora in casa, questa volta col Lanusei.

Gli oglistrini si sono imposti per 1-2 con gol di Rossato e del bomber Martins su rigore. Per la Ferrini gol della bandiera siglato da Corona.

Domani si giocano le altre gare in calendario per l'ultima giornata col girone già vinto dall'Ossese e con l'Ilva che giocherà i playoff.

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