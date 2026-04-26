È stata una stagione intensa, ricca di emozioni e risultati importanti quella vissuta dall’Asso Sulcis Carbonia nel campionato FIGC – divisione calcio paralimpico Sardegna.

Un percorso che ha visto i gialloverdi crescere fino a conquistare uno storico secondo posto regionale grazie agli atleti Antonello Serra, Luca Concas, Marcello Matta, Paolo Mura, Patrik Manca, Sabrina Zanza, Riccardo Carta, Alessandra Mocci, Daniela Piras. L’inizio è stato subito convincente: doppia vittoria e primi segnali di una squadra determinata. Da quel momento, il cammino dell’Asso Sulcis si è sviluppato tra prestazioni brillanti e partite combattute. I gialloverdi hanno alternato momenti di dominio a sfide più complesse, vittorie importanti contro avversari diretti, rimonte emozionanti e gare giocate fino all’ultimo minuto hanno contribuito a costruire un’identità forte. Ogni battuta d’arresto è stata trasformata in occasione di crescita. La squadra ha saputo mantenere a lungo le prime posizioni in classifica, conquistando anche il titolo simbolico di “campione d’inverno”. Il percorso ha trovato il suo apice con la qualificazione dei Playoff: alla fine ceduto il titolo solo per differenza reti. “L’Asso Sulcis Carbonia – analizza il presidente Simone Sozzo - chiude una stagione da protagonista, con la consapevolezza di aver gettato basi solide per il futuro: le attività sono aperte a nuovi atleti, a chi desidera mettersi in gioco, crescere e far parte di un gruppo”.

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