Tra le prime quattro dell'Eurocup 1 di basket in carrozzina, con un piccolo rimpianto per la semifinale persa contro il Fenerbahce dopo essere stati per 35 minuti in vantaggio. Nella finalina per la medaglia di bronzo, disputata sempre al PalaSerradimigni, la Dinamo Lab non è riuscita a replicare la bella gara contro i turchi ed è stata sconfitta dal Bilbao 63-75.

Subito in difficoltà contro la rapidità dei Baschi, i biancoblù di Foden sono finiti sotto in doppia cifra già nel primo quarto e nella terza frazione hanno toccato il -14. Con un break di 9-0 propiziato da Ghione (15 punti finali) e Murakami (14) la Dinamo Lab ha dato l'impressione di potere riaprire la gara, ma Bilbao ha ripreso il ritmo e ha iniziato l'ultimo quarto di nuovo con distacco in doppia cifra, controllando senza soffrire.

Nella finalissima tutta turca di è imposto il Fenerbahce sul Galatasaray per 61-57 con ben 29 punti del fuoriclasse Toprak.

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