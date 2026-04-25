Seconda categoria: pari fra Accademia Sarrabese e il Mulinu BecciuLa partita giocata nell’anticipo del girone A
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Nell'anticipo del girone A della Seconda categoria pareggio a Villaputzu fra l'Accademia sarrabese e il Mulinu Becciu. I gol di I. Melis, Casu, Mura e Fadda. L'Accademia ha giocato con Atzori, F. Loi (63’ Agus), Murru, Carrus, Locci (88’ Pisu), M. Loi (60’ Porcu), Mascia, Mura, I. Melis (78’ L. Sanna), Palmas (49’ Palmas), Concas.
Il Mulinu Becciu con Salis (46’ Guercio), Bodano (66’ M. Sanna), Carboni, Casu (63’ Manunza), Fadda (68’ Mantega), G. Melis, Mocci, Monni, Sirigu, Sollai (73’ Schirru), Spano.
Arbitro: Cannas di Tortolì.