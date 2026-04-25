Nell'anticipo del girone A della Seconda categoria pareggio a Villaputzu fra l'Accademia sarrabese e il Mulinu Becciu. I gol di I. Melis, Casu, Mura e Fadda. L'Accademia ha giocato con Atzori, F. Loi (63’ Agus), Murru, Carrus, Locci (88’ Pisu), M. Loi (60’ Porcu), Mascia, Mura, I. Melis (78’ L. Sanna), Palmas (49’ Palmas), Concas.

Il Mulinu Becciu con Salis (46’ Guercio), Bodano (66’ M. Sanna), Carboni, Casu (63’ Manunza), Fadda (68’ Mantega), G. Melis, Mocci, Monni, Sirigu, Sollai (73’ Schirru), Spano.​​

Arbitro: Cannas di Tortolì.

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