Nell'anticipo del girone A della Prima categoria, successo dell'Azzurra Monserrato che ha piegato per 4-1 il Quartu 2000, già retrocesso in Seconda categoria. Le reti per i locali rete di Grandulli su rigore. Per l'Azzurra Monserrato, 18’ Maganuco, Farci, Milia e Spiga. Ottima per l'Azzurra la prova di Laudi. L'Azzurra sale in classifica a 35 punti. Il Quartu 2000 resta ultimo con otto punti a due giornate dalla fine della stagione.

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