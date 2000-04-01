calcio regiona
26 aprile 2026 alle 09:26
L’Azzurra Monserrato piega il Quartu 2000: 4-1 il risultato finaleL’anticipo del Girone A di Prima categoria
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Nell'anticipo del girone A della Prima categoria, successo dell'Azzurra Monserrato che ha piegato per 4-1 il Quartu 2000, già retrocesso in Seconda categoria. Le reti per i locali rete di Grandulli su rigore. Per l'Azzurra Monserrato, 18’ Maganuco, Farci, Milia e Spiga. Ottima per l'Azzurra la prova di Laudi. L'Azzurra sale in classifica a 35 punti. Il Quartu 2000 resta ultimo con otto punti a due giornate dalla fine della stagione.
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