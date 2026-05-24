Il Ct Decimomannu perde 3-1 a Roma, contro l'Eur Sc, nel match valido per la quinta giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B2 di tennis femminile a squadre.

I risultati.
Karolina Vlckova (D) b. Giorgia De Grisogono 6-4, 6-1
Benedetta Terzoli b. Aurora Deidda 6-2, 4-6, 5-0, rit.
Carlotta Mencaglia b. Camilla Monni 6-3, 6-1
DeGrisogono/Mencaglia b. Vlckova/Monni 7-5, 6-3.

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