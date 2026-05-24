Tennis B1 maschile, sconfitta casalinga per il Tc Porto TorresI turritani perdono 4-2 contro il Tc Bolzano nel match valido per la quinta giornata del campionato nazionale
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Il Tc Porto Torres perde 4-2 in casa contro il Tc Bolzano nel match valido per la quinta giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie B1 di tennis maschile a squadre.
I risultati.
Alessandro Procopio (P) b. Moritz Kolbe 1-6, 6-3, 6-3
Andreja Petrovic (P) b. Nicola Rispoli 5-7, 6-3, 6-2
Christian Bacher b. Enrico Proli 6-3, 6-2
Marco Speronello b. Alexander Fragasso 6-1, 6-2
Kolbe/Thomas Dallapiazza b. Proli/Fragasso 6-4, 6-2
Speronello/Rispoli b. Petrovic/Tommaso Pace 6-2, 7-5.