Tennis B1 maschile, il Tc Cagliari vola in A2 maschileIl netto 6-0 sui bolzanini del Tc Rungg vale la promozione per i ragazzi di Monte Urpinu
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Tc Cagliari vola in A2.
Il netto 6-0 sui bolzanini del Tc Rungg vale la promozione per i ragazzi di Monte Urpinu, già vincenti 4-2 in trasferta nella gara d'andata.
I risultati.
Noah Perfetti b. Mattia Cona 7-6(1), 6-2
Nicola Porcu b. Pietro Augusto Bonivento 6-2, 6-0
Carlos Sanchez Jover b. Daniele Faustini 6-3, 6-2
Lorenzo Rocco b. Moritz Trocker 6-3, 6-2
In doppio, il Tc Rungg non ha presentato giocatori contro i cagliaritani Sanchez Jover/Christian Mostallino e Rocco/Perfetti.