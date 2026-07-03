 

Il Ghilarza conferma Stefano Oppo  per la stagione 2026-27 in Prima Categoria. Nato a Ghilarza, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, promosso in prima squadra, Oppo  non ha mai cambiato squadra. 

L’anno scorso, fascia al braccio da capitano, quest’anno uguale  responsabilità, ma con una voglia ancora più grande: contribuire a rilanciare la squadra dopo la retrocessione in Prima categoria.

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