calcio
03 luglio 2026 alle 21:21aggiornato il 03 luglio 2026 alle 21:21
Prima categoria, il Ghilarza conferma il capitano Stefano OppoUn giocatore che non ha mai cambiato squadra
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Il Ghilarza conferma Stefano Oppo per la stagione 2026-27 in Prima Categoria. Nato a Ghilarza, cresciuto nel settore giovanile giallorosso, promosso in prima squadra, Oppo non ha mai cambiato squadra.
L’anno scorso, fascia al braccio da capitano, quest’anno uguale responsabilità, ma con una voglia ancora più grande: contribuire a rilanciare la squadra dopo la retrocessione in Prima categoria.
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