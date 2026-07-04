Tempo di bilanci in casa Fanum Orosei. Lunedì 6 luglio alle 19.00, al Comunale di Orosei, si terrà un'assemblea pubblica per decidere chi prenderà in mano la direzione della società. La squadra ha chiuso l'ultimo campionato in Prima Categoria all'undicesimo posto con un totale di 39 punti e una salvezza maturata nelle ultime giornate. Adesso, un nuovo capitolo. La società, sino all'annata appena trascorsa, è stata guidata da un gruppo ristretto di volontari. Così si legge nel comunicato pubblicato direttamente nei profili social della squadra.

Negli scorsi giorni, inoltre, è stato comunicato che Gian Giacomo Pira non sarà più il tecnico della Fanum Orosei. Dopo un anno lascia dunque i colori gialloblu. Sui social la società scrive: "La società Fanum Orosei desidera ringraziare Gian Giacomo Pira per l’impegno, la professionalità e la passione dimostrati durante la sua esperienza alla guida della nostra squadra. Comunichiamo che Mister Pira non sarà l’allenatore della prima squadra nella prossima stagione sportiva. A lui va il nostro più sincero ringraziamento per il lavoro svolto e i migliori auguri, sia dal punto di vista sportivo che personale.Grazie di tutto Mister, e in bocca al lupo per il futuro."

Un cantiere aperto in tutti i fronti dunque per la Fanum Orosei e per tutti gli addetti ai lavori. Nei prossimi giorni verranno comunicati i nomi che comporranno lo staff tecnico e direttivo della squadra in vista dell'annata 2026-2027.

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