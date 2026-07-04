Doppio innesto per la squadra di Federico Cocco, che prepara una rosa ambiziosa per l'Eccellenza. Movimenti anche a Terralba, Tortolì, Ovodda e Ghilarza

Continua a rinforzarsi il Villasimius, sempre più protagonista del mercato di Eccellenza. Alla corte di Federico Cocco arrivano il centrocampista Nicola Serra, classe 1999, e l'attaccante Nicola Muscas, classe 2005. Due profili di esperienza e prospettiva: Serra ha indossato le maglie di Carbonia, Latte Dolce, Castiadas, Ilvamaddalena, Budoni e Fossano, mentre Muscas vanta esperienze con Trapani, Latte Dolce, Matera e Carbonia.

Sono vicinissimi altri sei tasselli: il portiere Adam Idrissi, il difensore Andrea Mastino, il centrocampista Ayrton Hundt, il fantasista Andrea Porcheddu, l'esterno Matteo Vinci e l'attaccante Lionel Spinola. Un pacchetto di rinforzi che, se confermato, completerebbe un organico di assoluto livello per la categoria.

Sempre in Eccellenza si muove anche la matricola Terralba, che ha ingaggiato il portiere Gabriele Mereu. Per l'estremo difensore, reduce da una stagione divisa tra l'Ozierese e il Monastir in Serie D, si tratta di un ritorno.

Il Tortolì, affidato all'esperto Marco Cossu, punta invece sulla continuità: rinnovati i contratti di Federico Serra, Sergio Sulis, Simone Loi e Jeremias Delpiccolo, quattro pedine fondamentali del gruppo ogliastrino.

In Promozione è l'Ovodda a scuotere il mercato con una raffica di annunci: ufficializzati gli arrivi di Alessandro Pusceddu, Ludovico Ruggiu, Mattia Musu e Antonio Soru, con un ulteriore colpo in canna per completare l'operazione.

In Prima Categoria, infine, il Ghilarza riparte da una certezza: confermato il centrocampista Stefano Oppo, punto fermo della mediana.

© Riproduzione riservata