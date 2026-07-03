calcio
03 luglio 2026 alle 19:08
Promozione, l'Uta conferma Marco CarrusLa sua è stata una presenza costante nell'undici titolare
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Tempo di riconferme in casa Uta che prepara la prossima stagione in Promozione. Tra le prime c'è quella di Marco Carrus, difensore centrale classe 2001. Arrivato l'estate scorsa dall'Atletico Masainas, è stato una pedina fondamentale dello scacchiere di Madau. Anche due gol segnati in campionato contro la Tharros e Tonara.
La sua è stata una presenza costante nell'undici titolare dell'Uta 2025-2026 e con prestazioni importanti ha meritato la riconferma in biancoverde.
© Riproduzione riservata