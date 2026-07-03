Tempo di riconferme in casa Uta che prepara la prossima stagione in Promozione. Tra le prime c'è quella di Marco Carrus, difensore centrale classe 2001. Arrivato l'estate scorsa dall'Atletico Masainas, è stato una pedina fondamentale dello scacchiere di Madau. Anche due gol segnati in campionato contro la Tharros e Tonara.

La sua è stata una presenza costante nell'undici titolare dell'Uta 2025-2026 e con prestazioni importanti ha meritato la riconferma in biancoverde.

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