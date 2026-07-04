Le squadre del Tc Cagliari giocano domani in casa i return-match degli spareggi per la promozione in A2 maschile e femminile di tennis.

All'andata, la maschile ha vinto 4-2 a Bolzano, contro il Tc Rungg, mentre la femminile ha perso 4-0 a Pistoia.

B1 maschile.

Playoff, ritorno turno finale: Tc Cagliari-Tc Rungg (andata 4-2).



B1 femminile.

Playoff, ritorno turno finale: Tc Cagliari A-Tc Pistoia (andata 0-4).

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