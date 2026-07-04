tennis
04 luglio 2026 alle 12:27
Serie B1, le squadre del Tc Cagliari si giocano la promozioneDomani gli spareggi
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Le squadre del Tc Cagliari giocano domani in casa i return-match degli spareggi per la promozione in A2 maschile e femminile di tennis.
All'andata, la maschile ha vinto 4-2 a Bolzano, contro il Tc Rungg, mentre la femminile ha perso 4-0 a Pistoia.
B1 maschile.
Playoff, ritorno turno finale: Tc Cagliari-Tc Rungg (andata 4-2).
B1 femminile.
Playoff, ritorno turno finale: Tc Cagliari A-Tc Pistoia (andata 0-4).
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