La Francia è la prima finalista della tappa di Alghero del Beach Soccer Tour 2026.

Nell'Arena del Lido di San Giovanni, i transalpini hanno superato 5-3 il Lussemburgo, squadra che era partita meglio, conducendo la sfida per larghi tratti.

Domani, la Francia sfiderà la vincente della seconda semifinale, Italia-Croazia per il titolo, mentre il Lussemburgo affronterà la perdente nella finalina per il terzo e quarto posto.



Francia-Lussemburgo 5-3.

Francia: Ferry, Devaux, Faucher, De Oliveira, Rondet, Tanfin, Perrin, Marangoni. All. Romuald Benjoub.

Lussemburgo: Krettnich, Rondel, Lapouge, Hoareau, Steinmetz, Caruel, Mansard, Cosnard. All. Mikael Spezzacatena.

Arbitri: Andrea Olivadoti, Gabriele Merico e Giuseppe Melfi.

Reti: pt 0-1 Cosnard (L), 0-2 Mansard (L), 1-2 Tanfin (F); st 2-2 Faucher (F), 2-3 Lapouge (L), 3-3 Perrin (F); tt 4-3 Perrin (F), 5-3 Faucher.

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