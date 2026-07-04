Continuano gli annunci del Siniscola nell'operazione "La Vecchia Guardia" con l'intento di ricostruire una squadra competitiva e di livello per la Seconda Categoria. Il nuovo nome è Salvatore Truzzu che torna alla Montalbo dopo quattro stagioni passate con la maglia della Lulese. Centrocampista tuttofare classe 1995 garantisce esperienza e qualità al reparto che potrà contare già su Corrias, anch'egli tornato in verdeazzurro.

Sui social la società scrive: "Ci sono ritorni che valgono più di qualsiasi parola. Perché certe maglie non si dimenticano. Si portano dentro. Salvatore Truzzu torna a casa. Esperienza, appartenenza e identità al servizio della Montalbo. Un altro tassello di una squadra costruita sulle proprie radici. Bentornato, Salvatore.".

© Riproduzione riservata