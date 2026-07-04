L'Italia è la seconda finalista della tappa di Alghero del Beach Soccer Tour 2026.

Nell'Arena del Lido San Giovanni, i transalpini hanno superato 5-2 la Croazia, con quattro reti segnate da Vito Falconieri e una da Riccardo Lapenna.

Domani, appuntamento alle 16-45 per la finalina terzo-quarto posto tra Croazia e Lussemburgo. A seguire, finalissima tra Italia e Francia.



Italia-Croazia 5-2.

Italia: Benussi, Cassano, Zingrillo, Sabatino, Lapenna, Lazzari, Di Livio, Falconieri, Tiribocchi, Signori. All. Maurizio Iorio.

Croazia: Residovic, Nicola Radovic, Luchesi, Simeunovic, Plavi Radovic, Ibrisagic, Rasula, Ivanosic, 18Cude, 22Crveni. All. Vladan Rasula.

Arbitri: Giuseppe Melfi, Andrea Olivadoti e Gabriele Merico.

Reti: pt 1-0 Falconieri (I); st 1-1 Cude (C), 2-1 Falconieri (I); tt 3-1 Falconieri (I), 3-2 Simeunovic (C), 4-2 Lapenna (I), 5-2 Falconieri (I).

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